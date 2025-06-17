أولهم السرطان.. 5 أبراج تكره فصل الصيف

بعض الأبراج فعلاً لا تفضل فصل الصيف بسبب الحرارة، الزحام، أو حتى الإزعاج العام المرتبط بالعطلات والسفر. إليك قائمة بالأبراج التي غالبًا تكره الصيف ولماذا:
1. برج السرطان
السبب: رغم أنه برج مائي وصيفي، إلا أن السرطان يميل للهدوء والعزلة. الصيف بالنسبة له مزعج لكثرة التجمعات والضوضاء.
بيحب: الأوقات الهادئة، والجو المعتدل.
بيكره: الزحمة، الخروج تحت الشمس، والشعور بعدم الأمان وسط الفوضى.
2. برج العذراء
السبب: من الأبراج العملية اللي بتحب النظام والنظافة. الصيف بكل حرارته وعرقه وفوضاه بيستفز العذراء.
بيحب: الجو البارد، الترتيب، والعمل.
بيكره: الفوضى اللي بتحصل في الصيف، والسفر بدون تنظيم.
3. برج الجدي
السبب: عملي وجاد ومش بيحب الإجازات الطويلة أو التراخي، وده عكس روح الصيف.
يحب: الشتاء، الشغل، الإنجاز.
بيكره: العطلات الطويلة، الكسل، والإيقاع البطيء في الصيف.
4. برج العقرب
السبب: غامض ومزاجي، والجو الحار بيثير أعصابه. بيفضل الأجواء الباردة اللي تساعده يكون في حالته.
بيحب: الشتاء، الليل، الأماكن الهادية.
بيكره: الحر، العرق، والسطحية اللي ساعات بتظهر في أجواء الصيف الاجتماعية.
5. برج الدلو
السبب: رغم إنه بيحب الانطلاق، إلا إنه يكره القيود اللي بيفرضها الحر من ملابس وتقلبات مزاج.
بيحب: الأجواء المعتدلة، التجديد.
بيكره: التكرار، الجو الخانق، والتعاملات السطحية اللي بتزيد في الصيف.