أولهم السرطان.. 5 أبراج تكره فصل الصيف

بعض الأبراج فعلاً لا تفضل فصل الصيف بسبب الحرارة، الزحام، أو حتى الإزعاج العام المرتبط بالعطلات والسفر. إليك قائمة بالأبراج التي غالبًا تكره الصيف ولماذا:

1. برج السرطان

السبب: رغم أنه برج مائي وصيفي، إلا أن السرطان يميل للهدوء والعزلة. الصيف بالنسبة له مزعج لكثرة التجمعات والضوضاء.

بيحب: الأوقات الهادئة، والجو المعتدل.

بيكره: الزحمة، الخروج تحت الشمس، والشعور بعدم الأمان وسط الفوضى.

2. برج العذراء

السبب: من الأبراج العملية اللي بتحب النظام والنظافة. الصيف بكل حرارته وعرقه وفوضاه بيستفز العذراء.

بيحب: الجو البارد، الترتيب، والعمل.

بيكره: الفوضى اللي بتحصل في الصيف، والسفر بدون تنظيم.

3. برج الجدي

السبب: عملي وجاد ومش بيحب الإجازات الطويلة أو التراخي، وده عكس روح الصيف.

يحب: الشتاء، الشغل، الإنجاز.

بيكره: العطلات الطويلة، الكسل، والإيقاع البطيء في الصيف.

4. برج العقرب

السبب: غامض ومزاجي، والجو الحار بيثير أعصابه. بيفضل الأجواء الباردة اللي تساعده يكون في حالته.

بيحب: الشتاء، الليل، الأماكن الهادية.

بيكره: الحر، العرق، والسطحية اللي ساعات بتظهر في أجواء الصيف الاجتماعية.

5. برج الدلو

السبب: رغم إنه بيحب الانطلاق، إلا إنه يكره القيود اللي بيفرضها الحر من ملابس وتقلبات مزاج.

بيحب: الأجواء المعتدلة، التجديد.

بيكره: التكرار، الجو الخانق، والتعاملات السطحية اللي بتزيد في الصيف.