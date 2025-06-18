3 طرق لحماية الشعر من الجفاف في فصل الصيف

كما تُلحق الشمس الضرر ببشرتك، فإنها قد تُلحق الضرر بشعرك أيضًا، كما يُؤثر الماء المالح والكلور سلبًا على شعرنا، بعد بضعة أسابيع من بداية الصيف، يبدو الشعر اللامع وسهل التصفيف باهتًا ومُتضررًا.

أشعة الشمس فوق البنفسجية “تحرق جذع الشعرة”، ويتضح الضرر بشكل أوضح عندما نرى الشعر المصبوغ يبهت، ويبيض، ويتحول إلى اللون النحاسي.

نصائح لشعر صحي ورائع في الصيف

ليس بالضرورة أن يكون الصيف موسمًا للشعر السيئ، مع بعض العناية الإضافية، سيبدو شعرك رائعًا في الأيام الحارة.

إليكِ بعض النصائح للعناية بالشعر في الطقس الحار.

ابدأي الصيف بقص شعرك، ستتخلص من الأطراف المتقصفة وتنعش مظهرك، قد تحتاجين أيضًا إلى قص شعرك في منتصف الموسم.

احمِ شعركِ من الشمس، اعتني يوميًا باستخدام منتج للعناية بالشعر يحتوي على فلاتر للأشعة فوق البنفسجية (سواءً كانت بخاخًا أو جلًا أو كريمًا).

تحمي هذه المنتجات الشعر من أضرار أشعة الشمس وتساعد على منع بهتان الشعر المصبوغ، إذا كنتِ ستقضين وقتًا طويلًا في الهواء الطلق، ارتدي قبعة واسعة الحواف، فهذا لن يحمي شعركِ من الحروق فحسب، بل سيحمي أيضًا فروة رأسكِ وأذنيكِ، وهما منطقتان معرضتان لسرطان الجلد.