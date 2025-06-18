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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تجنبها فورا.. أطعمة تسرق التركيز وترهق الذهن في موسم الثانوية العامة

أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أسماء عبد الحفيظ

فى موسم امتحانات الثانوية العامة يسعى الطلاب إلى تعزيز تركيزهم وزيادة قدرتهم على الاستيعاب والمذاكرة لساعات طويلة ولكن ما يجهله البعض أن هناك الكثير من الطلاب يقبلون على تناول بعض الأطعمة الشائعة قد تكون السبب الخفي وراء التشتت الذهني والكسل والإرهاق.

 أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

حذرة خبيرة التغذية الإكلينيكية إسراء عطية من بعض، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من بعض الأطعمة التي تسرق التركيز وتُرهق الذهن بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، فيما يلي قائمة بأبرز الأطعمة التي يُنصح بتجنبها خلال هذه الفترة الحساسة:

1 السكر الأبيض والحلويات الصناعية
رغم أنها تمنح طاقة لحظية فإنها تسبب هبوطًا سريعًا في مستوى السكر بالدم مما يؤدي إلى ضعف التركيز والرغبة في النوم بدلاً من الاستيعاب
الحل الأفضل هو استبدالها بفاكهة طازجة أو ملعقة عسل طبيعي

2 المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكر تؤدي لزيادة التوتر وتسارع ضربات القلب ثم يليها خمول شديد كما تضعف القدرة على النوم الجيد وهو عنصر أساسي للتركيز

3 الوجبات السريعة
غنية بالدهون المشبعة والأملاح التي تسبب ثقلًا في الهضم وكسلًا ذهنيًا
يفضل استبدالها بوجبات منزلية متوازنة تحتوي على بروتين وخضار وألياف

 أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

4 المقليات
تناول البطاطس المقلية أو الأطعمة المقلية عمومًا يؤدي إلى شعور بالتخمة ويقلل من نشاط المخ
اختاري طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق

 أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

5 الكافيين الزائد
تناول القهوة أو الشاي بكثرة يسبب تهيجًا عصبيًا ويؤثر على جودة النوم
فنجان قهوة صباحًا يكفي أما الإكثار منه فهو مضر أكثر مما هو مفيد

 أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

نصيحة 
اختر أطعمة تساعدك على التركيز مثل الأسماك الزيتية البيض المكسرات الفواكه الطازجة الشوفان والخضروات الورقية واحرص على شرب الماء بانتظام والنوم الكافي فهو غذاء العقل الأول.

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تجنبها فورا.. أطعمة تسرق التركيز وترهق الذهن في موسم الثانوية العامة

أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

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