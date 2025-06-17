هل تم تسريب امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة؟

كشف عبد الرحمن عبادي، صحفي متخصص في أخبار وزارة التعليم، أن الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة شهد المواد غير المضافة للمجموع.

وتابع خلال لقائه مع رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية تقوم بمجهود كبير في التنظيم أمام اللجان وهو ما قضى على التكدس أمام اللجان.

وأوضح أن بعض اللجان شهدت تأخر توزيع الأسئلة للطلاب ووزارة التربية والتعليم تعهدت بعدم تكرار هذا المشهد مجددًا، نافيًا أن يكون هناك تسريب لمادة التربية الوطنية، حيث إن آخر مرة تم تسريب الامتحان فيها كان في 2011 وما حدث بعد ذلك محاولات غش إلكتروني.

ولفت إلى أن دخول الطلاب إلى اللجان يتم بسلاسة ودون تكدس وكانوا سعداء من امتحان المواد غير المضافة، لافتا إلى أن بدء الامتحانات بالمواد غير المضافة من شأن أن يزيل الرهبة عند الطلاب.