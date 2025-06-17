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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الامتحان سهل.. طلاب الثانوية بالإسكندرية "مبسوطين" باللغة الأجنببة الثانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

أدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والذي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، داخل المدارس واللجان على مستوى الجمهورية.  وأعرب عدد من طلاب الثانوية العامة بالاسكندرية  عن سعادتهم بمستوى الامتحان، والذي يعقد لأول مرة كمادة غير مضافة للمجموع.

 وقال أحد الطلاب بمدرسة أمينة السعيد بالمنتزه شرقي المدينة  إن امتحان مادة اللغة الفرنسية كان سهلًا، حيث إنه تمكن من الإجابة على الأسئلة خلال نصف ساعة فقط من زمن الامتحان. 

وأضاف آخر أن امتحان الايطالي كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة. 

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 من أجل أداء امتحان أول المواد المضافة للمجموع، وذلك بأداء امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد المقبل 22 يونيو.

الاسكندرية الثانوية العامة طلاب الثانوية اللغة الاجنبية الفرنسي الايطالي

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