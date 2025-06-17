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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم : امتحانات الثانوية العامة اليوم كانت منتظمة ومنضبطة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم انتظامًا ملحوظًا وانضباطًا تامًا على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تأمين سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : قد أدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (738619) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى، الامتحان في مادة الاقتصاد، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد ( 6677) طالب/ وطالبة، وذلك أمام إجمالي (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأضافت : أنه في السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) أمام ( 16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الوطنية.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2025 (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات.

وقالت وزارة التربية والتعليم : قد شهد اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) يوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 2025 ، في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) في الفترة الأولى امتحان مادة الاقتصاد، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة الإحصاء.

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