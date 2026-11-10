أول لاعب مصري ياباني.. ريهام حمدي تعلن انضمام كويزومي هادي للمنتخب

كشف الإعلامية ريهام حمدي عن انضمام وجه جديد لصفوف منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بعد استدعائه رسمياً لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«| مصري-ياباني في المنتخب المصري.. كويزومي هادي انضم للمنتخب المصري في اول استدعاء. اللاعب مصري الاب، وامه يابانية. اول لاعب مصري ياباني في تاريخ المنتخب المصري».

حيث شهدت قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2007 انضمام اسم جديد ومميز، بعدما استدعى وائل رياض، المدير الفني للفراعنة، اللاعب كويزومي هادي، المحترف في صفوف جامعة هوسي اليابانية، للمشاركة في معسكر المنتخب خلال شهر نوفمبر الجاري.

كما ان اللاعب من أب مصري وأم يابانية، ويحمل الجنسيات المصرية واليابانية والإسبانية، ليصبح أول لاعب مصري ياباني ينضم إلى صفوف المنتخبات المصرية.

وكويزومي هادي، الذي يعرف بالاسم المصري «هادي أشرف»، من مواليد عام 2007 بمحافظة تشيبا اليابانية، ويبلغ طوله 184 سم، ويلعب في مركز المهاجم الصريح.

و بدأ اللاعب مشواره الكروي في الفئات السنية لنادي كاشيوا ريسول الياباني، ثم الانضمام إلى جامعة هوسي مع بداية عام 2026.

ويأتي استدعاء هادي ضمن خطة الجهاز الفني لاكتشاف المواهب المصرية بالخارج، والاستفادة من أصحاب الجنسيات المزدوجة لتدعيم صفوف المنتخبات الوطنية