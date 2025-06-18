في اليوم العالمي للقاح الإيدز .. أهم علامات الإصابة بفيروس نقص المناعة

يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للقاح ضد فيروس الإيدز، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو الفيروس المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ويُضعف فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة لديك بتدمير الخلايا التائية (T cells) مما يُفقدك القدرة على مقاومة حتى الأمراض البسيطة.

قد تُصاب بفيروس نقص المناعة البشرية دون ظهور أي أعراض، ويُتيح لك إجراء الفحص وبدء العلاج مُبكرًا أفضل فرصة لعيش حياة طويلة.

أعراض الإصابة بفيروس الإيدز

يمكن أن تُصاب بفيروس نقص المناعة البشرية دون ظهور أي أعراض، لذلك، من المهم إجراء الفحص حتى لو لم تشعر بالمرض.

في بعض الأحيان، قد تظهر عليك أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا عند إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية لأول مرة، وتشمل هذه الأعراض:

حمى.

قشعريرة.

تعب.

التهاب الحلق.

آلام العضلات.

التعرق الليلي.

متسرع.

تضخم الغدد الليمفاوية

تقرحات الفم