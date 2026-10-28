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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هبوط حاد لبورصة تل أبيب مع استمرار فرز الأصوات وتصاعد ضغوط البيع

هبوط حاد لبورصة تل أبيب مع استمرار فرز الأصوات وتصاعد ضغوط البيع
هبوط حاد لبورصة تل أبيب مع استمرار فرز الأصوات وتصاعد ضغوط البيع
أ ش أ

 تراجعت مؤشرات بورصة تل أبيب بصورة حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ضغوط بيعية مكثفة على الأسهم القيادية، في ظل حالة من عدم اليقين السياسي المرتبطة باستمرار فرز الأصوات وعدم اتضاح ملامح الحكومة المقبلة، ما انعكس سلبا على أداء السوق.

وتركزت الخسائر في قطاعات البنوك والعقارات والإنشاءات، وسط تراجع أسهم عدد من الشركات الكبرى. وكان سهم بنك لئومي الأكثر نشاطا في البورصة، متراجعا بنسبة 2.61%، فيما انخفض سهم بنك هبوعليم بنسبة 2.71%، وسهم "إلبيت سيستمز" بنسبة 0.69%، بينما تصدر سهم "هاريل" الخسائر بين الأسهم المذكورة، متراجعا بنسبة 5.20%.

وسجل قطاع العقارات والإنشاءات أكبر الخسائر، إذ تراجع مؤشر تل أبيب للإنشاءات بنسبة 5.91%، وسط هبوط حاد لأسهم الشركات العاملة في القطاع، بقيادة سهم "إلكترا العقارية" الذي انخفض بنسبة 9.96%، يليه سهم "أورا" بتراجع 7.24%، ثم سهم "أكيرشتاين" الذي هبط بنسبة 6.54%.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسة، انخفض مؤشر "تل أبيب 90" بنسبة 3.5%، فيما تراجع مؤشر "تل أبيب 125" بنسبة 2.1%، ومؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 1.7%.

وفي سوق الصرف، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 1% أمام الشيكل، مقتربا من مستوى 3.09 شيكل، فيما صعد اليورو بنسبة مماثلة ليتجاوز 3.43 شيكل.

تراجعت مؤشرات بورصة تل أبيب ضغوط بيعية مكثفة قطاعات البنوك والعقارات

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