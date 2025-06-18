قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.. القاهرة تسجل 33
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ترامب يلوح بالمواجهة.. هل تستهدف الضربة الأمريكية القادمة منشأة فوردو النووية في إيران؟ تقارير تتحدث عن السيناريوهات الأصعب في تاريخ المنطقة
وزيرة البيئة: نسعى للوصول بنسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2027
بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام
حار ورطب.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة
الصحة الإسرائيلية: 94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية
تعليمات عاجلة لجميع المدارس الخاصة والدولية بشأن العام الدراسي الجديد
علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة
رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
جاسوس في جيبك.. كيف ساعد واتساب في إنهاء حياة قادة إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية

ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة إحتقان الحلق، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها إرتفاع درجة الحرارة والتعرض لمصادر التهوية من التكيفات والمراوح.

 أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور 

 فإذا كنت ممن يعانون من إحتقان الحلق، لا تقلق فهناك حلول طبيعية وسريعة يمكنك تجربتها في المنزل لتخفيف الألم والشعور بالراحة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الغرغرة 

أول طريقة هي الغرغرة بالماء الدافئ والملح حيث يساعد الملح على قتل البكتيريا وتهدئة الالتهاب فقط قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ واستخدمه للغرغرة مرتين أو ثلاث مرات يوميا

ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور 

 استخدام العسل والليمون لعلاج إحتقان الحلق 

ثاني طريقة فعالة هي استخدام العسل والليمون في كوب ماء دافئ العسل يعمل على تهدئة الحلق والليمون يمد الجسم بفيتامين سي لتقوية المناعة اشرب هذا الخليط مرتين في اليوم وستشعر بتحسن كبير

ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور 

استنشاق البخار 

ثالثا استنشاق البخار مفيد جدا خصوصا إذا كان الاحتقان مصحوبا بجفاف أو انسداد في الأنف فقط اغلي ماء في وعاء واستنشق البخار بلطف ويمكنك إضافة زيت النعناع أو الكافور للحصول على نتيجة أقوى

 مشروبات دافئة

رابعا احرص على شرب مشروبات دافئة مثل الزنجبيل أو القرفة أو البابونج هذه الأعشاب تعمل كمضاد التهاب طبيعي وتساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الألم تجنب الكافيين لأنه قد يسبب الجفاف

ولا تنس أهمية شرب الماء بكثرة طوال اليوم والراحة التامة حتى يحصل جسمك على فرصة كافية للتعافي وتقوية جهاز المناعة

ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور 

إذا استمر الاحتقان أكثر من أربعة أيام أو صاحبته حرارة مرتفعة أو صعوبة شديدة في البلع يجب زيارة الطبيب لأنه قد يكون هناك التهاب بكتيري يحتاج إلى علاج طبي

بهذه الطرق الطبيعية والسهلة يمكنك التخلص من احتقان الزور بسرعة وأمان وبدون أدوية قوية فقط جرب هذه النصائح وستلاحظ الفرق من أول يوم.

احتقان الزور التهاب الحلق الغرغرة استخدام العسل والليمون لعلاج إحتقان الحلق مشروبات دافئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

صورة أرشيفية

رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 18-6-2025

مشروع قانون الإيجار القديم

هتدفع كام .. اعرف القيمة الإيجارية في القانون القديم حسب كل منطقة

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 18-6-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

أسماء يوم القيامة وعلامات الساعة الصغرى والكبرى

المعاهد الأزهرية

فتح باب التقديم الإلكتروني لـ رياض الأطفال و الصف الأول الابتدائي الأزهري.. 1 يوليو

قراءة القرآن

أمين الفتوى: أجر القارئ في العزاء جائز لكن المبالغة والتفاخر مذمومان

بالصور

علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية

ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور

وزيرة البيئة: نسعى للوصول بنسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2027

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

بإطلالة مميزة.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير عبر إنستجرام | شاهد

درة
درة
درة

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد