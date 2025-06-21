كباب الحلة في ساعة .. الوصفة السرية من مطبخ الأسرار إلى مائدتك

هل ترغبين في تحضير كباب الحلة المصري الأصيل بنكهته الغنية ولحم طرى، ولكن دون إنتظار عدد ساعات كثيرة، إليكِ الحل الذكي

كباب الحلة في حلة الضغط، متبل، ومستوي تماما في 60 دقيقة فقط.

مكونات عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة

1 كيلو لحم بقري مقطع مكعبات متوسطة

2 بصلة كبيرة مفرومة خشن

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

1 عود قرفة + 2 ورقة لورا اختياري

ملح حسب الرغبة

1 كوب ماء ساخن

فصان ثوم مهروس اختياري لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة

في حلة الضغط، ضعي ملعقتين زيت أو سمن، وسخنيها جيدا.

أضيفي قطع اللحم وقلّبيها حتى يتغيّر لونها وتتحمر قليلًا لتحافظي على عصارة اللحم ونكهته.

أضيفي البصل المفروم، وقلّبي جيدًا حتى يذبل ويتحوّل لونه إلى ذهبي مائل للبني.

أضيفي الثوم لو استخدمته، والبهارات، والفلفل الأسود، وقلبي لدقائق حتى تمتزج الروائح.

أضيفي كوب الماء وورق اللورا والقرفة اختياري.

غطّي الحلة جيدًا وأغلقيها بإحكام.

عند أول صفارة، خفّضي النار إلى هادئة، واتركيها لمدة 45 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت، افتحي الحلة بحذر بعد التأكد من خروج البخار تمامًا.

في حال تبقّى مرق زائد، اتركي اللحم على نار عالية لبضع دقائق حتى يتسبك ويتغلّظ القوام.

طريقة عمل كباب الحلة

اقتراحات التقديم

يُقدم ساخنًا مع الأرز الأبيض أو أرز بالشعرية.

يُمكن تقديمه أيضًا مع العيش البلدي وسلطة الطحينة.

نصيحة من ذهب

كباب الحلة في حلة الضغط لا يختصر الوقت فقط، بل يحبس النكهة داخل كل قطعة لحم، جربيها، وستندهشين من الطعم.