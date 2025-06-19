قدم الدكتور محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل.

المقادير :-

1 كيلو حليب كامل الدسم

علبة زبادي بلدي

فلفل أسود حسب الطلب

ثلث كوب ماء مثلج

ملعقة صغيرة ملح

1 حبة بطاطس مسلوقة و مهروسة

2 ملعقة قشطة

الطريقة :

- نحضر الحليب و نغليه على النار و بعد أن يغلى نضع الزبادى

2- نقلب جامد مرة يمين و مرة شمال بالعكس لمدة خمس دقائق على النار

3- نزيل الحلة من على النار ونحضر مياه مثلجة ونضع عليها الفلفل والملح ونقلب بشكل جيد

4- نضيفها على الحليب والزبادى ونقلب جيدا حتى يتجانس القوام ثم نضع حبة البطاطس المهروسة وبعدها القشطة ونقلب.

5- نأتي بشاش ونضعها فيه ونعصر جيدا للتخلص من المياه والمواد السائلة ونتركها 12 ساعة مع استمرار العصر.

6- بعد 12 ساعة نأتي بشاش آخر نظيف ونضع فيه الجبنة ونقفل عليها ونضع شيء ثقيل عليها وكل شوية نعصرها ونغير الشاش حتى تجف ولا يكون فيها سوائل.