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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل خبز الجزر بالزعتر

خبز الجزر بالزعتر
خبز الجزر بالزعتر
نهى هجرس

خبز الجزر بالزعتر من أنواع الخبز المميزة، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة للحصول على فوائده بشكل كامل.

وإليكم طريقة تحضير خبز الجزر بالزعتر

مكونات خبز الجزر بالزعتر

2 كوب دقيق 

كوب جزر مبشور ناعم

1 ملعقة كبيرة زعتر يفضل طازج
ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

كوب إلا ربع ماء دافئ (حسب الحاجة)

طريقة تحضير خبز الجزر بالزعتر

في كوب ضعي الخميرة مع السكر وربع كوب ماء دافئ ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنشط وتكون رغوة على الوش.

في وعاء عميق، ضعي الدقيق مع الملح والزعتر، ثم ضيفي الجزر 

ضعي خليط الخميرة والزيت على الخليط السابق ثم اعجني تدريجيًا بالماء لحين  الحصول على عجينة طرية ومتماسكة

غطي العجينة، واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها

سخني الفرن على 200 درجة مئوية

شكلي العجينة بالطريقة المفضلة لديك، وضعي عليها رشة زعتر ثم اخبزيها لمدة 20-25 دقيقة أو لحين حصولها على لون ذهبي.

خبز الجزر بالزعتر مكونات خبز الجزر بالزعتر طريقة تحضير خبز الجزر بالزعتر

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