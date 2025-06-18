تزداد حدة أشعة الشمس فوق البنفسجية،مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، التي تُعد من أكبر أعداء البشرة إذ تتسبب في التصبغات والجفاف وظهور علامات التقدم في السن بشكل مبكر.

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف؟

فى إطار هذا تقدم خبيرة التجميل مني محمد لـ صدى البلد، مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة لحماية بشرتك من أضرار الشمس والحفاظ على نضارتها طوال فصل الصيف

استخدمي واقي الشمس يوميًا

احرصي على استخدام واقٍ من الشمس بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30 حتى في الأيام الغائمة أو عند بقائك في الداخل فالأشعة فوق البنفسجية تخترق الزجاج وتؤثر على البشرة

جددي وضعه كل ساعتين خاصة إذا كنتِ خارج المنزل أو بعد السباحة

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

ارتدي قبعة ونظارة شمسية

احمي وجهك من التعرض المباشر لأشعة الشمس بارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية بفلتر UV فهي لا تحمي عينيك فقط بل تحمي المنطقة الرقيقة حولهما من التجاعيد المبكرة

اختاري الملابس المناسبة

ارتدي ملابس فاتحة وفضفاضة ويفضل أن تكون من الأقمشة الطبيعية مثل القطن التي تعكس أشعة الشمس ولا تمتصها مما يمنح بشرتك تنفسًا أفضل ويحميها من التهيج

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

الترطيب ثم الترطيب

الشمس تفقد البشرة رطوبتها بسرعة احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا واستخدمي مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك خاصة بعد التعرض للشمس لتعيدي لها مرونتها ونعومتها

لا تخرجي وقت الذروة

تجنبي الخروج في فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 3 عصرًا إذ تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها خلال هذا الوقت

بشرة

تغذية البشرة من الداخل

احرصي على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة مثل البرتقال الجوافة التوت والسبانخ فهي تساعد البشرة على مقاومة الأضرار وتجدد الخلايا من الداخل.

باختصار حمايتك من الشمس ليست ترفًا بل ضرورة للحفاظ على بشرتك شابة وصحية كل ما تحتاجينه هو عناية يومية بسيطة وروتين ثابت يقيكِ من كثير من المشكلات على المدى الطويل.