نصائح غذائية لمواجهة حرارة الصيف ونضارة البشرة

قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، روشتة غذائية لمواجهة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، مع التركيز على أهمية تعويض الجسم ما يفقده من سوائل وأملاح.

وشدد نزيه خلال حواره ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة سى بى سى على ضرورة شرب الماء وتناول الخضروات لتعويض الأملاح المفقودة. كما نبه إلى أن بعض السوائل، مثل القهوة والشاي وبعض العصائر والمشروبات الغازية، تعتبر مدرة للبول ويجب عدم الإكثار منها لتجنب فقدان الجسم للسوائل.

وحذر نزيه من خطورة الإكثار من تناول المياه القلوية لأكثر من 10 أيام، لما قد يسببه ذلك من أورام في الجسم وتأثير سلبي على الكلى، داعيًا إلى الاعتدال في استخدامها.

وأكد أن هذا "الأمر غير صحي ومضر"، خاصة إذا تم إلغاء النشويات معه، مشددا على ضرورة الانتباه لما يحصل عليه الجسم من السكر والنشويات معًا للحفاظ على توازن غذائي سليم.

وكشف نزيه عن فوائد عديدة للبصل الأخضر، منها خفض مستويات الكوليسترول الضار، الحفاظ على ضغط دم معتدل، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، مؤكدا أنه أفضل من البصل المستخدم في الطهي.



وتابع قائلا : إن جميع الأطعمة ذات الألوان البرتقالي والأصفر والأحمر والأخضر، مثل الخضراوات الورقية، تساعد على نضارة وترطيب البشرة بفعالية .