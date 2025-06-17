استشاري أمراض جلدية يحذر السيدات من الصبغة والكلور وكريمات التان لهذه الأسباب

أوضح الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن الكلف حالة جلدية واسعة الانتشار، خصوصا بين السيدات ذوات البشرة الخمرية أو القمحية.

وأشار خلال حواره فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، إلى وجود علاقة بين الكلف وحبوب منع الحمل، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تسببها، خاصة مع الاستخدام طويل الأمد.



أسباب الكلف وطرق الوقاية والعلاج



أكد الدكتور فرج أن التعرض المستمر لأشعة الشمس دون حماية، بالإضافة إلى العوامل الوراثية، يعدان من أهم أسباب ظهور الكلف.

ونصح فرج بضرورة الالتزام بروتين علاجي منتظم يتضمن استخدام كريمات التفتيح، والترطيب، وواقي الشمس بشكل دائم، مشددًا على أن النتائج الملموسة لا تتحقق إلا بالالتزام المستمر وليس العلاج لفترات قصيرة.



تطرق الدكتور عاصم فرج أيضا إلى مشكلة تساقط الشعر بعد الصبغة، موضحا أنها تعرف بـ"تساقط تفاعلي" وينتج عن التوتر أو استخدام مواد كيميائية ويمكن علاج هذه الحالة عبر دعم الشعر بالمكملات والفيتامينات المناسبة مع متابعة طبية.

وحذر الدكتور فرج من سوء استخدام كريمات "التان"، وتأثير الكلور الموجود في المسابح على الجلد والشعر .