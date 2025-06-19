طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، طريقة تحضير الشيش الطاووق .

المقادير:

صدر دجاج مخلى

2ثمرة طماطم كبيرة

2 ثمرة بصل كبير

2 ثمرة فلفل أحمر حار

عصير 1 ليمونة

4ملاعق طعام زبادى

3 ملاعق طعام زيت زيتون

رشة كزبرة

رشة صغيرة فلفل أسود

1 ورقة لورى

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

ملح حسب الرغبة

خطوات التحضير:

1.قومى تجهيز الدجاج المخلى وتقطيعه إلى مكعبات كبيرة

مكعبات الدجاج

2.قومى بتقطيع الفلفل الأحمر إلى شرائح كبيرة بعد تنظيفه من البذور

3.تقطيع البصل لمكعبات كبيرة مع الطماطم

4.ادخلى مكعبات صدور الدجاج على أسياخ خشبية مثلاً، مكعب من الدجاج ثم قطعه بصل، ثم شريحة طماطم، شريحة فلفل أحمر ومن ثم مكعب دجاج إلى أن ينتهى السيخ من الدجاج والفلفل

5.فى وعاء عميق، ضعى زيت الزيتون مع الزبادى والكزبرة والفلفل الأسود والبابريكا ورقة اللورى، وقلبى جيداً

6.ضعى أسياخ الشيش طاووق فى هذه التتبيلة لمدة 30 دقيقة.

اتركيها فى التتبيلة

7.بعد مرور مدة 30 دقيقة على نقع أسياخ الشيش طاووق فى التتبيلة، ضعيها على صينية فرن عميقة بحيث يكون حواف الأسياخ الخشبية معلقة على أطراف الصينية.

8.سخنى الفرن جيداً خاصة الشوايه، ومن ثم ضعى الصينية بداخلها، اتركيها لمدة 10 دقائق ثم قومى بتقليب الأسياخ بين الحين والأخر إلى أن تجدين الفراخ بدأت فى الأحمرار.