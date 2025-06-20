طريقة عمل كيكة الهشة الشوكولاتة

إذا كنتي من محبي الكيك، نقدم لكي اليوم كيكة الشوكولاتة الهشة.

المقادير

3 كوب دقيق

واحد كوب حليب

نص كوب زبدة أو سمن

3 بيضة

كوب سكر حسب رغبتك

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة ونص بيكنج بودر

صوص الشيكولاتة

نص كوب زبدة

نص كوب حليب

كوب الا ربع سكر بودرة

ربع كوب كاكاو خام

مكعبات شيكولاتة أو شوكولاتة شيبس

رشة فانيليا

الطريقة



يسخن الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة او حرارة متوسطة

-في الخلاط الكهربائي يوضع الحليب والزيت والسكر والبيض والفانيليا والكاكاو والقهوة سريعة الذوبان ونخلطهم لمدة ٣ دقائق.

- في وعاء عميق يصب الخليط ثم ينخل فوقه الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح ونقلب بمضرب يدوي حتي يمتزج الخليط تماما.

-يصب خليط الكيك في صينية مدهونة زيت ومبطنة بالكاكاو ويوضع في الفرن الساخن لمدة ٤٠ الي ٤٥ دقيقة ونختبرها بسكين او عود خشبي.

- لعمل صوص الشيكولاتة في الخلاط توضع كل مكونات الصوص الحليب والزبدة والسكر البودرة والكاكاو والفانيليا ومكعبات الشيكولاتة ونخلطهم حتي يمتزج تمام ويصبح صوص ناعم.

تترك الكيكة لتبرد تماما ثم تزين بصوص الشوكولاتة و تقدم بالهنا والشفا

