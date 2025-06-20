قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيز التعاون الطبي بين مصر وصربيا.. تبادل أكاديمي وبحثي مبتكر
إيران تعين رئيسا جديدا لاستخبارات الحرس الثوري
سعر عيار 24 اليوم 20-6-2025
إجازتان رسميتان.. 26 يونيو رأس السنة الهجرية و3 يوليو بمناسبة ثورة 30 يونيو
إيران تعلن إحباط خطة إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي
كامل الوزير: لا استيراد لأي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي في الحافلات الجديدة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري .. 9 كلمات تمحو بها خطاياك
رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية
تصريحات نتنياهو عن إلغاء زفاف نجله تثير الغضب في إسرائيل
إيران.. اعتقال 16 شخصا من العملاء المرتبطين بإسرائيل
إعلام إيراني: انفجار في المنطقة الصناعية بكلش طالشان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة الهشة الشوكولاتة

كيكة شيكولاته
كيكة شيكولاته
ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الكيك، نقدم لكي اليوم كيكة الشوكولاتة الهشة.

المقادير 

3 كوب دقيق 
واحد كوب حليب
نص كوب زبدة أو سمن 
3 بيضة 
كوب سكر حسب رغبتك 
3 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة ملح
ملعقة ونص بيكنج بودر

صوص الشيكولاتة 

نص كوب زبدة  
نص كوب حليب
كوب الا ربع سكر بودرة 
ربع كوب كاكاو خام
مكعبات شيكولاتة أو شوكولاتة شيبس
رشة فانيليا

الطريقة

يسخن الفرن علي درجة حرارة  ١٨٠ درجة او حرارة متوسطة 
-في الخلاط الكهربائي يوضع الحليب والزيت والسكر والبيض والفانيليا والكاكاو والقهوة سريعة الذوبان ونخلطهم لمدة ٣ دقائق.

- في وعاء عميق يصب الخليط ثم ينخل فوقه الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح  ونقلب بمضرب يدوي حتي يمتزج الخليط تماما.

-يصب خليط الكيك في صينية مدهونة زيت ومبطنة بالكاكاو ويوضع في الفرن الساخن لمدة ٤٠ الي ٤٥ دقيقة ونختبرها بسكين او عود خشبي.
- لعمل صوص الشيكولاتة في الخلاط توضع كل مكونات الصوص الحليب والزبدة  والسكر البودرة والكاكاو والفانيليا ومكعبات الشيكولاتة ونخلطهم حتي يمتزج تمام ويصبح صوص ناعم.

تترك الكيكة لتبرد تماما ثم تزين بصوص الشوكولاتة و تقدم بالهنا والشفا
 

كيكة الشيكولاتة كيكة الشيكولاتة الهشة شوكولاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

قطع الكهرباء

قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

بالصور

أخطر أطعمة يجب تجنبها في المصيف

اكلات المصايف
اكلات المصايف
اكلات المصايف

طلاب هذه الأبراج الأكثر اجتهادا في الثانوية العامة.. هل انت منهم؟

الابراج
الابراج
الابراج

بطريقة طباخين الافراح.. وصفة لسان العصفور بدل الأرز البسمتي

لسان العصفور
لسان العصفور
لسان العصفور

طرق منزلية لعلاج تعرق الوجه في الصيف

تعرق الوجه
تعرق الوجه
تعرق الوجه

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد