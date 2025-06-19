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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل فطير السجق الشرقى

فطير السجق
فطير السجق
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحتة على الفيسبوك، طريقة تحضير الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم باسهل طريقة بدون عجن و فرد .

طريقة عمل فطير السجق الشرقى..

المقادير

لفه جلاش (نصف كيلو تقريبا) الجلاش هو عجينة الفيلو

نصف كوب زبادي

نصف كوب حليب دافي

نصف كوب زبده سايحه او سمنة

نصف ملعقه بيكنج بودر

نصف ملعقه سكر

نصف ملعقه ملح

لحشوة السجق:

ربع كيلو سجق

بصلة متوسطة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

٢ حبة فلفل الوان حسب المتوفر

فلفل حامي

رشة فلفل أسود و ملح

ملعقة كبيرة كاتشب او صلصة

كوب جبنة موتزريلا و جبنة رومي و شيدر مبشورة كمية الجبن و نوعها حسب الذوق

شرائح زيتون حسب الرغبة

الطريقة لعمل السجق الشرقى..

نقطع السجق إلي قطع مناسبة. نضع المقلاة على النار ونضع فيها القليل من الزيت وننتظر حتى يسخن الزيت. نضع السجق في المقلاة ونقلب حتى يحمر جيداً.

نتبل السجق بالفلفل والملح ونضع عليه القليل من الماء. نضع البصل المفروم في مقلاة مع قليل من الزيت ونحمرهم جيداً. نضيف الفلفل الحلو المفروم إلى البصل على النار ونحرّك.

نضيف المكونات إلى السجق على نار هادئة ونضع القليل من الكاتشب اليهم ثم نضع القليل من الماء ونتركه على النار لمدة ربع ساعة.

لعمل الفطير 

توضع الزبده والحليب والزبادي ورشه الملح والسكر والبيكنج بودر في بوله علي حمام مائي( تسخن قليلا علي نار غير مباشرة) ثم نخلطهم جيدا ببعض ليصبح مثل الكريمة

نقوم بدهن صينية بالسمن و توضع ٤ او ٥ طبقات من الجلاش مع دهن كل طبقة بخليط الزبدة و الزبادي و يكون الطبقات عكس بعضها و نترك أطراف ورق الجلاش خارج الصينيه اي اكبر من الصينيه

ثم تضاف الحشو في المنتصف و نضع معها الجبنة ثم يوضع طبقة من الجلاش و نطبق أطراف الجلاش علي الحشوة بحيث يغطي تماما ثم يوضع باقي كمية خليط الزبادي و تضاف الجبنة الموتزريلا و شرائح الزيتون علي وجه الفطيرة

تتدخل الفطير في فرن ساخن مسبقا علي اعلي درجة حرارة حتي تأخذ لون ذهبي من اعلي و أسفل و تقطع و تقدم بالهنا والشفا

ملحوظة يمكن استبدال السجق باللحم المفروم لعمل فطيرة لحمة

او بدون لحوم و نستخدم انواع من الجبن و فلفل الوان و زيتون و تكون فطيرة ميكس اجبان

او استبدالها بحشوة النوتيلا او الكاسترد لعمل فطيرة حلوة

السجق الشرقى فطير السجق الشرقى فطير السجق

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فطير السجق
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