بملعقة طحينة.. طريقة عمل البابا غنوج بدون أي تكاليف

إذا كنتِ من محبي الأكلات البسيطة، نقدم لكِ طريقة عمل بابا غنوج بملعقة طحينة بطريقة سهلة ولذيذة.

المكونات:

1 حبة باذنجان رومي كبيرة

1 ملعقة كبيرة طحينة

1 فص ثوم مفروم (اختياري)

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة خل (اختياري لتحسين الطعم)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة كمون

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة بابريكا (اختياري للتزيين)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير:

اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن حتى يحترق الجلد ويطرى اللب.

قشريه بعد التحمير واتركيه يبرد قليلًا.

اهرسي الباذنجان:

باستخدام شوكة أو الهراسة اليدوية، اهرسي اللب جيدًا في وعاء.

أضيفي المكونات:

أضيفي الطحينة، الثوم، عصير الليمون، الخل، الكمون، الملح، والفلفل.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

قدميه:

ضعيه في طبق التقديم.

زيني الوجه بزيت الزيتون، رشة بابريكا، والبقدونس المفروم.

نصيحة:

إذا كان الطعم مركزا، يمكن تخفيفه بملعقة صغيرة ماء بارد وتقليب خفيف.