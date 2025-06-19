بملعقة طحينة.. طريقة عمل البابا غنوج بدون أي تكاليف

إذا كنتِ من محبي الأكلات البسيطة، نقدم لكِ طريقة عمل بابا غنوج بملعقة طحينة بطريقة سهلة ولذيذة.
المكونات:
1 حبة باذنجان رومي كبيرة
1 ملعقة كبيرة طحينة
1 فص ثوم مفروم (اختياري)
عصير نصف ليمونة
1 ملعقة صغيرة خل (اختياري لتحسين الطعم)
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
رشة كمون
رشة ملح
رشة فلفل أسود
رشة بابريكا (اختياري للتزيين)
بقدونس مفروم للتزيين
طريقة التحضير:
اشوي الباذنجان على النار مباشرة أو في الفرن حتى يحترق الجلد ويطرى اللب.
قشريه بعد التحمير واتركيه يبرد قليلًا.
اهرسي الباذنجان:
باستخدام شوكة أو الهراسة اليدوية، اهرسي اللب جيدًا في وعاء.
أضيفي المكونات:
أضيفي الطحينة، الثوم، عصير الليمون، الخل، الكمون، الملح، والفلفل.
قلّبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.
قدميه:
ضعيه في طبق التقديم.
زيني الوجه بزيت الزيتون، رشة بابريكا، والبقدونس المفروم.
نصيحة:
إذا كان الطعم مركزا، يمكن تخفيفه بملعقة صغيرة ماء بارد وتقليب خفيف.