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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سيزر سلاط.

المكوّنات

طريقة سيزر سلاط..

خس مفروم فرما خشنا - 6 أكواب

صدر دجاج - 1

مايونيز - ملعقتان كبيرتان

عصير ليمون حامض - ملعقتان كبيرتان

جبن بارميزان مبشور - ملعقتان كبيرتان

خردل - ملعقة صغيرة

ملح - ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود مطحون - ربع ملعقة صغيرة

مكعبات ثلج- نصف كوب

زيت نباتي - ملعقة كبيرة

طريقة العمل السيزر سلاط..

1- امزجي في وعاء المايونيز، عصير الليمون الحامض، جبن البارميزان المبشور، الخردل، الملح والفلفل الأسود المطحون.

2- احتفظي بالصلصة في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

3- سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار.

4- ضيفي صدر الدجاج وقلبيه حتى ينضج.

5- قطعي الدجاج إلى شرائح رفيعة.

6- ضعي الخس مع الدجاج ومكعبات الثلج في وعاء كبير.

7- وزعي الصلصة على السلطة ثم قلبيها وقدميها

سيزر سيزر سلاط طريقة سيزر سلاط

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لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

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