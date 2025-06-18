لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سيزر سلاط.
المكوّنات
طريقة سيزر سلاط..
خس مفروم فرما خشنا - 6 أكواب
صدر دجاج - 1
مايونيز - ملعقتان كبيرتان
عصير ليمون حامض - ملعقتان كبيرتان
جبن بارميزان مبشور - ملعقتان كبيرتان
خردل - ملعقة صغيرة
ملح - ربع ملعقة صغيرة
فلفل أسود مطحون - ربع ملعقة صغيرة
مكعبات ثلج- نصف كوب
زيت نباتي - ملعقة كبيرة
طريقة العمل السيزر سلاط..
1- امزجي في وعاء المايونيز، عصير الليمون الحامض، جبن البارميزان المبشور، الخردل، الملح والفلفل الأسود المطحون.
2- احتفظي بالصلصة في الثلاجة إلى حين الاستخدام.
3- سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار.
4- ضيفي صدر الدجاج وقلبيه حتى ينضج.
5- قطعي الدجاج إلى شرائح رفيعة.
6- ضعي الخس مع الدجاج ومكعبات الثلج في وعاء كبير.
7- وزعي الصلصة على السلطة ثم قلبيها وقدميها