لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سيزر سلاط.

المكوّنات

طريقة سيزر سلاط..

خس مفروم فرما خشنا - 6 أكواب

صدر دجاج - 1

مايونيز - ملعقتان كبيرتان

عصير ليمون حامض - ملعقتان كبيرتان

جبن بارميزان مبشور - ملعقتان كبيرتان

خردل - ملعقة صغيرة

ملح - ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود مطحون - ربع ملعقة صغيرة

مكعبات ثلج- نصف كوب

زيت نباتي - ملعقة كبيرة

طريقة العمل السيزر سلاط..

1- امزجي في وعاء المايونيز، عصير الليمون الحامض، جبن البارميزان المبشور، الخردل، الملح والفلفل الأسود المطحون.

2- احتفظي بالصلصة في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

3- سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار.

4- ضيفي صدر الدجاج وقلبيه حتى ينضج.

5- قطعي الدجاج إلى شرائح رفيعة.

6- ضعي الخس مع الدجاج ومكعبات الثلج في وعاء كبير.

7- وزعي الصلصة على السلطة ثم قلبيها وقدميها