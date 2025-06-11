بوصفة نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وسريعة

كشفت الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها الشهير على قناة "CBC سفرة"، عن طريقة تحضير كباب الحلة بوصفة منزلية سهلة وسريعة تناسب جميع الأذواق، وتُعد واحدة من أشهر الأكلات المصرية المحببة على مائدة الغداء.

وقالت الشرشابي إن كباب الحلة يعتبر من الأطباق الرئيسية الغنية بالطعم والمناسبة للعزومات والمناسبات العائلية، مؤكدة أن سر نجاحه يكمن في التحمير الجيد للبصل واللحم حتى الوصول إلى درجة "التسوية المثالية".

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة

مقادير طريقة عمل كباب الحلة:

نصف كيلو لحم مكعبات (يفضل موزة أو وش فخذ)

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

فصوص ثوم (حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم أو حبهان (اختياري)

كوب ماء ساخن

طريقة عمل كباب الحلة



طريقة تحضير كباب الحلة:

ـ في حلة على النار، تسخن ملعقتا الزيت ويُضاف البصل ويُشوح حتى يذبل ويتكرمل قليلًا.

ـ يضاف اللحم ويُقلب جيدًا مع البصل حتى يتغير لونه ويُحمر من جميع الجهات.

ـ تضاف التوابل والملح والفلفل والثوم حسب الرغبة.

ـ يُغطى اللحم ويُترك على نار هادئة ليتشرب طعمه من البصل والبهارات.

ـ يُضاف كوب من الماء تدريجيًا مع التقليب، ثم يُترك على نار هادئة حتى تمام النضج (حوالي ساعة إلا ربع).

ـ يُقدم ساخنًا بجانب أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة.

طريقة عمل كباب الحلة

وأكدت الشيف نجلاء أن هذه الوصفة لا تحتاج إلى مكونات معقدة، وتناسب ربات البيوت الباحثات عن وجبات اقتصادية، مشيرة إلى أن "الخطوة الأهم هي الصبر في تسوية اللحم دون استعجال، للحصول على مذاق غني وطري".