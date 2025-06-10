بدون مبيدات.. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل نهائيًا في المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد ظهور النمل داخل المنازل، خاصة في المطابخ ومناطق تخزين الطعام، ما يسبب إزعاجًا للكثير من الأسر.

طرق طبيعية وآمنة للتخلص من النمل في المنازل

ولا سيما مع صعوبة السيطرة على النمل باستخدام المبيدات الحشرية التي قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال والحيوانات الأليفة.

وهناك مجموعة من الطرق الطبيعية الفعالة التي تساعد في التخلص من النمل نهائيًا دون الاعتماد على المواد الكيميائية، وفقا لما نشر في موقع “ويكيهاو”، وجاءت على النحو التالي:

- الخل والماء:

يُنصح بمزج كميات متساوية من الخل الأبيض والماء ووضعها في زجاجة بخاخ، ثم رش الأماكن التي يسير فيها النمل، مثل: الزوايا ومداخل الأبواب والنوافذ.

ويعمل الخل على إزالة الأثر الكيميائي الذي يتركه النمل خلفه، مما يمنع بقية المجموعة من تتبع المسار.

طرق طبيعية وآمنة للتخلص من النمل في المنازل

- الليمون مع الملح:

يُعد مزيج عصير الليمون والملح من أكثر الوسائل فاعلية لطرد النمل، حيث يُمزج عصير ليمونة كبيرة مع ملعقة من الملح، ويتم وضعه على الحواف والزوايا أو يُستخدم لمسح الأرضيات.

وتساعد الحموضة العالية والملوحة في طرد النمل ومنع عودته.

طرق طبيعية وآمنة للتخلص من النمل في المنازل

ـ القرفة المطحونة:

بفضل رائحتها القوية، تعمل القرفة كمُنفّر طبيعي للنمل.

ويمكن وضع كمية بسيطة من القرفة المطحونة في الأماكن التي يتردد عليها النمل، أو إذابتها في الماء واستخدامها لمسح الأرضيات.

طرق طبيعية وآمنة للتخلص من النمل في المنازل

توصيات للتخلص من النمل في المنزل نهائيا

ويُنصح بتكرار هذه الطرق يوميًا في بداية ظهور النمل لضمان القضاء عليه تمامًا، والحرص على نظافة المطابخ وعدم ترك بقايا الطعام أو السكر مكشوفة، ما يسهم في تقليل احتمالات ظهور النمل من الأساس.