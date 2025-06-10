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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يؤدي للإصابة بالسرطان .. تحذير عاجل من شرب الشاي بهذه الطريقة

الشاي الساخن والتدخين يهدد الصحة بمضاعفات خطيرة
الشاي الساخن والتدخين يهدد الصحة بمضاعفات خطيرة
آية التيجي

يحذّر خبراء الصحة من عادة شائعة يمارسها كثير من المدخنين، تتمثل في دمج تدخين السجائر مع شرب الشاي الساخن، خاصة في الصباح الباكر، باعتبارها وسيلة للاسترخاء أو الهروب من التوتر، دون إدراك لما قد يسببه هذا "الثنائي الخطير" من أضرار صحية جسيمة.

الشاي الساخن والتدخين يهدد الصحة بمضاعفات خطيرة

وفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine عام 2023، فإن شرب الشاي بدرجات حرارة مرتفعة يُحدث تلفًا في خلايا المريء المبطّنة، ومع وجود التدخين، تتضاعف فرص الإصابة بأنواع خطيرة من السرطان، أبرزها سرطان المريء والرئة، نتيجة تأثر الأنسجة المتآكلة بسموم السجائر.

أضرار مزدوجة ومخاطر صحية كبيرة

وحذرت الدراسة من أن المواظبة على هذه العادة المشتركة قد تؤدي إلى:

ـ زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والرئة.

ـ ارتفاع احتمال قرحة المعدة والتهابات الجهاز الهضمي.

ـ أمراض القلب وتصلب الشرايين.

ـ الجلطات القلبية والدماغية.

ـ الضعف الجنسي ومشاكل الخصوبة لدى الرجال.

ـ تراجع تدريجي في الذاكرة والقدرات الذهنية.

الشاي الساخن والتدخين يهدد الصحة بمضاعفات خطيرة


تفاعل خطير بين الكافيين والنيكوتين

يرجع هذا التأثير الخطير إلى أن الكافيين الموجود في الشاي يزيد من إفراز أحماض المعدة، في حين يتسبب النيكوتين في تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى المعدة، مما يؤدي إلى تهيج مزمن في بطانتها وارتفاع احتمالات الإصابة بالقرحة.

أما في الجهاز التنفسي، فإن استنشاق بخار الشاي الساخن يفتح الممرات الهوائية، مما يُسهل دخول الجسيمات السامة الناتجة عن التدخين إلى أعماق الرئتين، ويُضعف قدرة الجسم على تجديد الخلايا التنفسية، مما يمهد للإصابة بأمراض مزمنة كـالربو والتهاب الشعب الهوائية.

الشاي الساخن والتدخين يهدد الصحة بمضاعفات خطيرة

أعراض مبكرة لا يجب تجاهلها

وقبل تطور الحالة إلى أمراض خطيرة، تظهر بعض الأعراض المبدئية التي قد تشير إلى وجود خلل صحي ناتج عن هذه العادة، ومنها:

ـ الشعور المتكرر بالدوخة والصداع.

ـ خفقان القلب وعدم انتظام نبضاته.

ـ الأرق والتوتر العصبي.

ـ الإرهاق المستمر وضعف النشاط العام.


وينصح الأطباء بتجنب الجمع بين الشاي الساخن والتدخين، خاصة في الصباح، لما يحمله هذا السلوك من مخاطر طويلة الأمد قد يصعب علاجها لاحقًا.

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