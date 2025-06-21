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عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب يبلغ من العمر 75 عاما شهير مكبل الأيدي ومكمم الفم  داخل شقته بشارع النادي بدائرة قسم أول طنطا.

نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، جثة الدكتور «سعيد. ر»، 75 سنة، والذي عثر على جثته  مكبل اليدين والفم داخل شقته لمشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا بواسطة سيارة إسعاف لعرضها على الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب الوفاة. 

القصة الكاملة 

وكانت  الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارًا  بالعثور على جثة مسن في.العقد السابع من العمر داخل شقته بشارع النادي بدائرة قسم أول طنطا.


جهود أمنية


وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا تحت إشراف الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتم فرض كردون أمني حول محل الواقعة وتبين العثور على جثمان طبيب مخ وأعصاب يبلغ من العمر 75 سنة مكبل الأيدي والفم داخل شقته بشارع النادي، ووجود شبهة جنائية في الواقعة

دعم الجهات المعنية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ووجه مدير مباحث الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة من ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا وسماع أقوال شهود العيان واستدعاء أسرته وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

تحرك أمني عاجل 


كما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف  غموض الواقعة والتحفظ على الخادمة التي كانت تقوم بقضاء احتياجاته نظرا لاقامته بمفرده داخل شقته وتم استجوابها عن ظروف واكتشاف الواقعة والتحفظ عليها وندب الأدلة الجنائية وخبير بصمات لرفع البصمات بالشقة للتأكد من هوية الجاني في حال ثبوت شبهة جنائية خلف الحادث، كما تم استدعاء أهلية المتوفي لسؤالهم عن مدى وجود مبالغ مالية او مشغولات كان يحتفظ بها داخل شقته من عدمه.

محافظ الغربية أمن الغربية حكاية طبيب قصة وفاة مقتولا مكتوف الأيدي تحقيقات جارية

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