ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب نشوب حريق شب فى مخزن كرتون ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن كرتون ببنها لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن كرتون بمنطقة طابا في بنها بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية وحرر محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في مخزن كرتون بمنطقة طابا في بنها بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحريق وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وسيارات إطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسا ئر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.