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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شخص بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لفني تكيف وأمين مخزن لاتهامهم بالتعدي بالضرب علي شخص بعدة ضربات بـ"عصا وسلاح أبيض"، وإحداث إصابته التي أدت لوفاته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.


وقد إحالت النيابة العامة المتهمين:- و "أحمد ع ع م" السن : ٣٥ - فني تكيف - مقيم : شارع مخبر الجيش عزبة عطية الخصوصي مساکن اسکو بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة، "محمد ع ع م" السن : ۳۹ - فني تكيف - مقيم شارع الشليش بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة، و "محمد ج م ف" السن : ۳۳ - امين مخزن - مقيم شارع جامع العفيفي متفرع من شارع الشليش بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة، لأنه في الجناية رقم ٢٨٦٨٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٩٨٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، في يوم ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ضربوا عمداً المجنى عليه  عبد الله السيد رزق السيد مع سبق الإصرار بأن كالوه عدة ضربات استقرت بصدره وراسه بإستخدام عصا وسلاح أبيض وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.


واختتم أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أداه "عصا" وسلاح أبيض "قاطع" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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