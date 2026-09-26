سرقة 95 مليون يورو من أحد أكبر بنوك إيطاليا باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرض أحد أكبر بنوك إيطاليا لعملية احتيال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تسببت في خسارة ملايين الدولارات.

وأدت عملية احتيال باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات لانتحال كبار المديرين التنفيذيين إلي سرقة 95 مليون يورو من شركة "فيديورام" الذراع المصرفية الخاصة لمجموعة "إنتيسا سان باولو".

بدأت عملية الاحتيال في فبراير الماضي عندما تلقى باولو موليسيني رئيس مجلس إدارة شركة فيديورام آنذاك "التابعة لشركة إنتيسا" رسالة عبر تطبيق واتساب من مدير الشركة الأم بانكا إنتيسا، يطلب فيها مساعدة عاجلة في معاملة دولية، معتقدا أنه يتصرف بناء على طلب الإدارة العليا للبنك، ثم تلقى مكالمة هاتفية لاحقة بدت وكأنها من شريك كبير في شركة محاماة مرموقة، أكدت الطلب، واستخدم المتصلون تقنية الذكاء الاصطناعي لتقليد الصوت.

وتم تفعيل أنظمة التعاون الدولي بين البنوك بمجرد اكتشاف الخلل، وبفضل هذه الإجراءات، أمكن تجميد واسترداد جزء كبير من المبالغ المحولة بلغ حوالي 59 مليون يورو. وما يزال يتعين تتبع ما لا يقل عن 36 مليونا.