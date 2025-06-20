قرار قضائي بشأن المتهمين بقـ.تل شخص رميا بالرصاص في القليوبية

جدد قاضي المعارضات في القليوبية، حبس 3 متهمين بقتل شخص بإطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء جلوسه علي مقهى بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت شهود العيان للإدلاء بشهادتهم في الواقعة.



وشهدت قرية بطا التابعة لدائرة مركز شرطة بنها واقعة قتل مأساوية إثر قيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية علي المجنى عليه أثناء جلوسه علي مقهى بالقرية مما اسفر عن اصابته بطلق ناري بالوجه، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية وإصابة شخص بإصابات خطيرة.

وكشفت التحريات رئيس مباحث مركز شرطة بنها، عن قيام 3 أشخاص مستقلين مركبة "توك توك"، وتوجه أحدهما وبحوزته سلاح نارى صوب المجنى عليه ويدعى "هانى وجيه" وشهرته "هانى الحلوانى"، مبلط سيراميك، أثناء جلوسه على مقهى بقرية بطا دائرة المركز، وأطلق صوبه أعيرة نارية استقرت بالوجه وجسده، مما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه توفى متأثرا بإصابته.

ودلت التحريات، على وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه وتم انعقاد جلسة صلح منذ فترة لحل الخلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



