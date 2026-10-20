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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: نفذنا قرابة 3 آلاف مشروع بجميع المجالات

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
محمود مطاوع

قال اللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الهيئة تمتلك إمكانيات وقدرات تمكنها من تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات.

وأوضح اللواء وليد عارف، خلال جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، بمنتدى مصر 2026، ان الهيئة نفذت قرابة ٣ الاف مشروع فى جميع المجالات، جرى خلالها الاستعانة بأكثر من ٥ الاف شركة وطنية و٩٥٠ الف مهندس وفني وعامل.

ولفت اللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، إلى أن إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها اعتبارًا من 2014/06/30
(بخلاف 1437 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة)، بلغت 2961 مشروعا.

وحول المجالات التنموية قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه في مجال الإسكان تم تنفيذ 670 ألف وحدة سكنية (إقتصادي - إجتماعي - متوسط).

وأضاف اللواء وليد عارف أنه في مجال الطرق والكباري والأعمال الصناعية تم إنشاء 469 طريق بطول 13400 كم و 546 كوبري و132 نفق، وفي مجال المنشآت التعليمية تم إنشاء 569 مشروع (مدن علمية - جامعات - معاهد - مدارس حكومية / يابانية / دولية).

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه في مجال الرعاية الصحية، تم تنفيذ 207 مشروعات (مستشفيات - معاهد أورام - وحدات صحية)، وفي مجال إنشاء / ترميم / رفع كفاءة دور العبادة تم إنشاء 84 مشروع (مسجد / كنيسة) ، وفي مجال الأمن الغذائي تم إنشاء 353 مشروع (أهمها مشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) - وشون وصوامع الغلال)  

ونوه اللواء وليد عارف، بأنه في مجال الإمداد بالمياه والري تم عمل 183 مشروع، وفي الدلتا الجديدة تم حفر وتبطين ترع بطول 207 كم، وفي محطات رفع المياه تم إنشاء 19 محطة معالجة صرف زراعي بطاقة 7.5 مليون م3، وفي توشكى تم حفر وتبطين ترع بطول 154 كم وإنشاء 55 محطات رفع مياه.

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السيسي القوات المسلحة

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