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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبير تربوي يكشف تفاصيل 10 ملفات تعليمية حسمها منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
ياسمين بدوي

أصدر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بيانا إعلاميا شرح فيه أبرز الملفات والقضايا التي تناولتها جلسة التعليم  في منتدى مصر 2026 ، من واقع حضوره للمنتدى .

حيث قال الدكتور تامر شوقي: أبرز الملفات والقضايا التي تناولتها جلسة التعليم  في منتدى مصر 2026 ، تمثلت في :

  •  ملف حضور الطلاب إلى المدارس: ارتفعت نسب الحضور من 15% إلى 87% خلال العام الماضي، لتصل إلى 90% هذا العام.
  •  ملف عجز المعلمين: تم التأكيد على حل مشكلة العجز في المواد الأساسية، بعد أن وصل العجز إلى 469 ألف معلم.
  • ملف إنشاء الفصول والمدارس: تم توضيح أنه جرى إنشاء 150 ألف فصل خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة تجاوزت 200 مليار جنيه.
  •  ملف الفترة المسائية في المدارس: يبلغ عدد المدارس التي تعمل بها فترة مسائية نحو 800 مدرسة، وسيتم إلغاء الفترة المسائية في المدارس الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية، خلال الأعوام الثلاثة القادمة على التوالي.
  •  ملف جودة التعليم: سيتم التركيز خلال السنوات القادمة على جودة التعليم، بما يضمن الاستفادة الكاملة من العام الدراسي واليوم الدراسي نفسه.
  • ملف تقييمات الطلاب: تم التأكيد على استمرار نظام التقييمات، ورغم ما يسببه من بعض المعاناة لأطراف العملية التعليمية، وخاصة المعلمين، فإنه حقق فوائد للطلاب.
  •  ملف البكالوريا: تم التأكيد على أن نظام البكالوريا يعالج مشكلات الثانوية العامة، ويحاكي نظم التعليم الدولية، سواء من حيث تقليل عدد المواد الدراسية أو إتاحة فرص متعددة للطلاب لأداء الامتحانات.
  •  ملف تطوير المناهج: تم التأكيد على أهمية تطوير المناهج وربطها بسوق العمل والتطورات الحديثة في مختلف العلوم، سواء في التعليم العام أو الفني.
  • ملف تدريس مواد الهوية في المدارس الدولية: استحوذ هذا الملف على النصيب الأكبر من المناقشات والمداخلات، وتم التأكيد على أن تدريس مواد الهوية يمثل جزءا من الأمن القومي المصري، وأنه لا توجد دولة في العالم لا يدرس طلابها لغتها أو تاريخها، ومن غير المقبول ألا يعرف الطالب كتابة اسمه باللغة العربية.
  • ملف تطوير التعليم الفني: تم استعراض جهود تطوير التعليم الفني وتحسين صورته المجتمعية، من خلال عقد شراكات مع دول متقدمة في هذا المجال، مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، لإنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تقدم تخصصات حديثة وتؤهل الطلاب لسوق العمل المصري والدولي، مع إتاحة فرص الحصول على شهادات دراسية دولية. 
منتدى مصر 2026 منتدى مصر التعليم الملفات المدارس الطلاب

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