إصابة 5 أشخاص في حادث بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بطريق مسطرد - شركات البترول، بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى ناصر العام.



ودفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعداتها لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك، على طريق مسطرد- شركات البترول بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جراء الحادث، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.