المشدد 5 سنوات لمتهم تعدى على شخص وأحدث عاهة مستديمة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهم الأول وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدي بالضرب علي شخص بأسلحة نارية، وأصابه بعاهة مستديمة، وحيازته أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وبراءة باقى المتهمين مما نسب إليهما.



صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "خالد ع س م" عزبة أبو فتت - قرية فرنفيل - مركز القناطر، و "إبراهيم ه ع م" السن: ۲۱ - يعمل : عامل - ومقيم في : قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، و "محمد ه ع م" السن: ٢٥ سنه عامل - ومقيم في : قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، و "إيهاب ش ع م" السن : ٣٥ - عامل - ومقيم في قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ۲۱۷۷٦ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر، والمقيدة برقم ٣ ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٨/٣٠ بدائرة مركز القناطر بمحافظة القليوبية ضربوا المجني عليه عبد الرحمن سيد سيد عمداً بغير سبق إصرار او ترصد فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن صوبوا سلاحيين ناريين (بندقية خرطوش، فرد خرطوش) صوب آخرين فحادت عنهم ذخائرها وإصابته في في عينه والتي قدرت نسبة العجز منها ٣٥% علي النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين (بندقية خرطوش، فرد خرطوش).

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا ذخائر مما تستخدم في السلاحين التاريين سالفي البيان دون ان يكون مرخصاً لهم بحيازتها او احرازها.