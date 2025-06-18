محافظ القليوبية يتابع الحملة المكبرة لإزالة "التراكمات التاريخية" أسفل محور الفريق العصار

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية الحملة التي بدأت من شهر مايو الماضي لإزالة تراكمات هائلة من الرتش والمخلفات أسفل كباري محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، تهدف هذه الحملة الطموحة إلى استغلال تلك الأراضي الحيوية في إقامة مشروعات خدمية تخدم أبناء المحافظة.



وخلال تفقده سير العمل، تابع محافظ القليوبية المعدات الثقيلة التي تعمل على مدار الساعة لرفع هذه التراكمات الضخمة من الردش والقمامة.



ومن الجدير بالذكر انه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات بلغت كميتها ما يزيد على 174 الف طن.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ومحمد البسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.