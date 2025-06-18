تأييد حكم الإعدام ضد ربة منزل أشعلت النار بمنزل وأحرقت أما ونجلها في القليوبية

قضت الدائرة الثانية، جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإعدام شنقا لربة منزل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامها على ما اقترفته، لاتهامها بقتل أم ونجلها بسكب مادة معجلة للاشتعال عليهم وإشعال النيران بهم، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "شيماء ج ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة شارع الرشاح خلف الجمعية، أرض عثمان هلال العادلي، قسم قليوب، لأنها في يوم 13 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الـ18 عاما ميلاديا كاملا، قتلت عمداً المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى أعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما وسكبت المواد المعجلة للاشتعال، وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما، فسقطا داخل النيران وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمداً في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد، بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال، لتكون المتهمة قد ارتكبت الجنايات وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته احرقتها ونشأ عن ذلك موت كلا من نسمة كمال حلمي ومدحت محمد حسن على النحو المبين بالاتهام الأول.