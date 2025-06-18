قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظير عياد: الإفتاء فن ومسئولية تتطلب إعدادا وتأهيلا شاملا
رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" أهم تكليفاته لوزراء لجنة الأزمات
إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الصرف دون مشاكل
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد على تصريحات ترامب: تهديداته جبانة وأكاذيبه حقيرة
خبير عسكري: الصين تدعم إيران بالصواريخ.. واستمرار الحرب يهدد المنطقة
من المجد إلى المنفى.. معركة واحدة أطاحت بالإمبراطور نابليون بونابرت
مدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرار
مدبولي: افتتاح المتحف الكبير قريبا.. واستقرار اقتصادي وتحذير للتجار وطرح مطارات
أحمد داود ينشر صورا من أول يوم تصوير لفيلمه الجديد إذما
العدل: إطلاق خدمة الاستعلام عن مستندات طلاق وزواج الأجانب
رسميا.. إطلاق المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حكم الإعدام ضد ربة منزل أشعلت النار بمنزل وأحرقت أما ونجلها في القليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت الدائرة الثانية، جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإعدام شنقا لربة منزل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامها على ما اقترفته، لاتهامها بقتل أم ونجلها بسكب مادة معجلة للاشتعال عليهم وإشعال النيران بهم، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "شيماء ج ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة شارع الرشاح خلف الجمعية، أرض عثمان هلال العادلي، قسم قليوب، لأنها في يوم 13 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الـ18 عاما ميلاديا كاملا، قتلت عمداً المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى أعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما وسكبت المواد المعجلة للاشتعال، وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما، فسقطا داخل النيران وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمداً في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد، بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال، لتكون المتهمة قد ارتكبت الجنايات وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته احرقتها ونشأ عن ذلك موت كلا من نسمة كمال حلمي ومدحت محمد حسن على النحو المبين بالاتهام الأول.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الأهلي

كأس العالم للأندية| فتح مران الأهلي أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

وزير الشباب والرياضة

مبادرة وطنية من وادي دجلة ووزارة الشباب لتعزيز الوعي الرياضي والنفسي بمصر

ناصر منسي

تزوج في صمت.. إعلامي رياضي: ناصر منسي نجم صنع أفراح الزمالك

بالصور

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

صغيرة ومكشوفة.. هوندا تطلق أغرب شاحنة كهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

المزيد