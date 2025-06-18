محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات خطرة على طريق ترعة الإسماعيلية

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بضبط إحدى السيارات تلقي مخلفات خطرة ومضرة بالبيئة على طريق ترعة الإسماعيلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة حيث وجه المحافظ باتخاذ أقصى العقوبات القانونية حيال مالك السيارة وتحرير محضر بيئة له.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام.



من ناحية أخرى قام اليوم المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية بحملة إزالة اشغالات بحي غرب شبرا الخيمة أسفل كوبري الدائري علي ترعة الشرقاية بمنطة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة حيث تم ازالة عدد من الأكشاك المخالفة أسفل كوبري الدائري وتم مصادرة عدد من فروشات الباعة الجائلين وتحرير محاضر اشغال.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود محافظة القليوبية للنهوض بالنظافة العامة للشوارع بالمحافظة ومنع اي مظاهر عشوائية تشوه المظهر الجمالي للطريق أو تعيق الحركة المرورية.