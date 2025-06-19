مدير تعليم القليوبية يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، أعمال التصحيح بمدرسة بن خلدون الابتدائية ، ٢٥ يناير الإعدادية بنات ، الامام محمد عبده ، ناصر الاعدادية بنين .



رافقه خلال الجولة اسلام عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.



وشدد وكيل الوزارة في مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.



وأشار "مصطفى عبده" إن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح فى جو من الهدوء.



وأكد أن عمال التصحيح لا تزال مستمرة ويتم أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية للجميع المواد تباعا ، تمهيدا لتجميع الدرجات بشكلها النهائي لعرضها علي محافظ القليوبية لاعتمادها وإعلانها للطلاب بالمدارس في القريب العاجل.