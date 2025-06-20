التحفظ على مالك مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بالقليوبية

تحفظت جهات التحقيق بالقليوبية على مالك مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص.



وكانت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مالك مصنع "له معلومات جنائية" لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص– كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بحيازة وتصنيع كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية من مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن القليوبية والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وبحوزته 84 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية منسوب صدورها لشركات وهمية مجهولة المصدر.