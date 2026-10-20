«صباح الخير يا مصر» يرصد ملفات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر» الضوء على أبرز الملفات المطروحة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، مع انطلاق أعمال اليوم الثاني، الذي يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالتنمية والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار الجهود الرامية إلى بناء مجتمع رقمي متكامل، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وتتصدر قضية «مصر الرقمية» محاور المناقشات، من خلال بحث سبل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مراكز البيانات، ودعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

«مصر الرقمية» على مائدة مناقشات منتدى مصر 2026

يركز اليوم الثاني من منتدى مصر 2026 على استكمال مسيرة التحول الرقمي في مصر، ومناقشة الخطوات اللازمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس على كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات.

وتأتي هذه المناقشات في ظل التوجه نحو بناء مجتمع رقمي آمن ومتكامل، يعتمد على احتياجات المواطنين، ويتيح الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة وسرعة، فضلًا عن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وتستهدف هذه الجهود تحقيق استفادة ملموسة من التكنولوجيا في الحياة اليومية، من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية في صدارة المناقشات

ويحظى ملف الذكاء الاصطناعي وتطوير صناعة مراكز البيانات باهتمام كبير ضمن محاور المنتدى، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا عالميًا، وما يفرضه من ضرورة تعزيز القدرات الرقمية الوطنية وتأمين البيانات.

وتشمل الملفات المطروحة مناقشة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ووضع الأطر اللازمة لحوكمة استخداماته، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية بما يدعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة.

كما تبرز أهمية مراكز البيانات باعتبارها أحد العناصر الأساسية في دعم المنظومة الرقمية، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع البيانات، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة.

وتتزايد أهمية هذه الملفات مع سعي الدولة إلى تطوير قدراتها الرقمية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء وتوفير خدمات تستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المواطنين.

منصة مصر الرقمية وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين

وتأتي الخدمات الحكومية الرقمية في مقدمة الملفات التي يناقشها المنتدى، خاصة في ضوء الدور الذي تؤديه منصة «مصر الرقمية» في إتاحة عدد من الخدمات إلكترونيًا، بما يساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية في كل مرة.

وتشمل المناقشات تطوير ورقمنة خدمات الشهر العقاري والسجل المدني، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تحسين جودتها وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات والأنظمة الرقمية التابعة للجهات الحكومية المختلفة.

ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال من مجرد توفير الخدمات عبر الإنترنت إلى بناء تجربة رقمية متكاملة، تتيح للمواطن الوصول إلى الخدمة بسهولة، وتساعد على تقليل الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات.

كما يتطلب تطوير الخدمات الرقمية الاهتمام بسهولة الاستخدام، وتأمين البيانات، وضمان إتاحة الخدمات لمختلف فئات المجتمع، بما يحقق الاستفادة الأوسع من التحول الرقمي.

التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المصري

ولا يقتصر تأثير التحول الرقمي على تحسين الخدمات الحكومية فقط، بل يمتد إلى دعم النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات والشركات.

ويناقش المنتدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور صناعة التعهيد في زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل، إلى جانب سبل الاستفادة من الاستثمارات التكنولوجية في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

ويمثل تطوير البنية التحتية الرقمية أحد العناصر المهمة في دعم الشركات العاملة بالقطاع، وفتح آفاق جديدة أمام الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل تعاملاتهم مع الجهات الحكومية.

كما ترتبط زيادة الاستفادة من التكنولوجيا بقدرة المؤسسات على تطوير أساليب العمل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

تحديات استكمال التحول الرقمي في مصر

وتطرح مناقشات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026 عددًا من التحديات التي تتطلب المعالجة لضمان استكمال التحول الرقمي، وفي مقدمتها تحقيق التكامل بين البيانات التابعة للجهات الحكومية المختلفة، وإعادة هندسة الإجراءات، وضمان وصول الخدمات الرقمية إلى مختلف فئات المواطنين.

كما تشمل التحديات استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب تعزيز حماية البيانات وتطوير الأنظمة الرقمية بما يضمن كفاءتها واستدامتها.

وتبرز أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة في بناء منظومة رقمية مترابطة، تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة، وتحد من تكرار الإجراءات، وتساعد على تقديم الخدمات بشكل أكثر سهولة وفاعلية.

منتدى مصر 2026 يناقش أولويات المرحلة المقبلة

ومن المنتظر أن تسهم المناقشات المتعلقة بملف «مصر الرقمية» في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم بناء منظومة رقمية أكثر تكاملًا وأمانًا، ويعزز الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات العامة.

وتجمع محاور المنتدى بين تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ودعم الاستثمار، وبناء القدرات الرقمية، وهي ملفات ترتبط ببعضها في إطار توجه يستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

ويأتي التركيز على هذه الملفات ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يناقش قضايا التنمية والتحول الرقمي، ويتيح طرح التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الخدمات وتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا في مختلف القطاعات.