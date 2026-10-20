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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وصفه بالكارثي..عبد الغفار : تراجع الإنفاق من جيب المواطن على بند الصحة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنظومات الصحية الحديثة تعتمد على المواطن باعتباره محورًا رئيسيًا لعملها، من خلال تقديم خدمات صحية ملموسة تسهم في تحسين حالته الصحية والارتقاء بجودة حياته، مشيرًا إلى تحسن عدد من المؤشرات الصحية في مصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبدالغفار، خلال كلمته في جلسة الصحة بمنتدى مصر 2026، أن جهود الدولة انعكست على عدد من المؤشرات المرتبطة بالأمراض والوفيات، من بينها خفض خطر الإصابة بالسرطان قبل بلوغ سن 70 عامًا، إلى جانب انخفاض معدلات الاعتلال الكلوي إلى 137 حالة لكل 100 ألف مواطن، مقارنة بـ156 حالة لكل 100 ألف مواطن سابقًا.

معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان

وأضاف أن معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان تراجعت أيضًا إلى 82 حالة لكل 100 ألف مواطن، مقابل 107 حالات لكل 100 ألف مواطن، في مؤشر على التحسن الذي شهدته بعض النتائج الصحية.

وفيما يتعلق بالإنفاق الصحي، أشار وزير الصحة إلى تراجع نسبة الإنفاق من جيب المواطن إلى 57%، مقارنة بـ62% سابقًا، موضحًا أن هذا النوع من الإنفاق يوصف بأنه «إنفاق كارثي» عندما يشكل عبئًا كبيرًا على الأفراد والأسر، نظرًا إلى تفاوت القدرة على تحمل تكاليف العلاج، وما قد يترتب على ذلك من دفع بعض الأشخاص إلى دائرة الفقر.

وتطرق عبدالغفار إلى معدلات الوفاة بين الفئة العمرية من 30 إلى 70 عامًا، موضحًا أنها انخفضت إلى 26%، مقارنة بـ28% سابقًا. وأشار إلى أن مصر كانت تسجل معدلات مرتفعة للوفيات في هذه الفئة العمرية، رغم التحسن المحقق، مؤكدًا أن المعدل الحالي لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 18.5%.

وشدد وزير الصحة والسكان على أن المؤشرات المحققة تمثل تقدمًا في مسار تطوير المنظومة الصحية، لكنها لا تعني الوصول إلى المستويات المستهدفة، مؤكدًا أن «أمامنا مشوار طويل» لمواصلة تحسين النتائج الصحية، وخفض معدلات الوفيات، وتقليل الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون للحصول على الخدمات الطبية.

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