قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: الترجي يحقق أول انتصار للعرب ويفوز بدون صفقات كبيرة
السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة لخدمة المصيفين اعتبارًا من اليوم
بلايلي يسطر أسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية
واشنطن: مئات الأمريكيين غادروا إيران وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل
قبل مباراة بورتو .. لاعبو الأهلي يتسوقون في أحد المولات بـ أمريكا
4 عبادات تطفئ غضب الله.. لا تفوت أجرها
عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة
كباب الحلة في ساعة .. الوصفة السرية من مطبخ الأسرار إلى مائدتك
فات الميعاد الحلقة 6 .. أسماء أبو اليزيد تطلب الطلاق من أحمد مجدي
شوبير لجماهير الأهلي: اللي بيكرهك مش هيسقفلك حتى لو كسبت
أول ظهور لـ بشري بعد انفصالها عن زوجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فات الميعاد الحلقة 6 .. أسماء أبو اليزيد تطلب الطلاق من أحمد مجدي

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة السادسة من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط. 

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "فات الميعاد" عدد من الأحداث، حيث نقلت أسماء أبو اليزيد إلى المستشفي، وكشف زوجة شقيق أحمد مجدي أنه من قام بضربها، وأدي إلى إصابتها بحالة عصبية أثناء الحمل، فيما دخل أحمد مجدي في خلاف مع شقيقه بعد أن علم ذلك. 

أما أسماء أبو اليزيد فقد قامت في نهاية الحلقة برفض العودة الي المنزل مع زوجها، وطلبت منه الطلاق. 

أبطال مسلسل فات الميعاد 

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.
 
‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.

فات الميعاد أسماء ابو اليزيد مسلسل فات الميعاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا بقطر

تجليس نيافة الأنبا بقطر على كرسي إيبارشية ديرمواس ودلجا

الأنبا رافائيل والأنبا أغناطيوس

خبيرين بالأوقات.. أمسية روحية لأسرة تين سينتي بإيبارشية المحلة| صور

الهلال الأحمر

في اليوم العالمي للاجئين 2025 .. الهلال الأحمر المصري يستعرض جهوده في دعم 62 جنسية من ضيوف مصر

بالصور

أخبار جنوب سيناء | عودة ظاهرة انحسار مياه البحر.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال السياح

انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر

كباب الحلة في ساعة .. الوصفة السرية من مطبخ الأسرار إلى مائدتك

هل تبحثين عن وصفة لذيذة، سريعة، ومليئة بالنكهة لتبهر بها أسرتك؟
هل تبحثين عن وصفة لذيذة، سريعة، ومليئة بالنكهة لتبهر بها أسرتك؟
هل تبحثين عن وصفة لذيذة، سريعة، ومليئة بالنكهة لتبهر بها أسرتك؟

كيف تحقق النجاح الباهر.. دليلك الذهني لتجاوز الثانوية العامة بثقة وثبات

رحلتك تبدأ من هنا.. نصائح نفسية لطلاب الثانوية العامة
رحلتك تبدأ من هنا.. نصائح نفسية لطلاب الثانوية العامة
رحلتك تبدأ من هنا.. نصائح نفسية لطلاب الثانوية العامة

في ذكري سعاد حسني وعبد الحليم حافظ .. جمعها الحب والموت ومدينة الضباب

سعاد حسني وعبد الحليم حافظ
سعاد حسني وعبد الحليم حافظ
سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد