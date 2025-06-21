فات الميعاد الحلقة 6 .. أسماء أبو اليزيد تطلب الطلاق من أحمد مجدي

طرحت منصة watch it، الحلقة السادسة من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "فات الميعاد" عدد من الأحداث، حيث نقلت أسماء أبو اليزيد إلى المستشفي، وكشف زوجة شقيق أحمد مجدي أنه من قام بضربها، وأدي إلى إصابتها بحالة عصبية أثناء الحمل، فيما دخل أحمد مجدي في خلاف مع شقيقه بعد أن علم ذلك.

أما أسماء أبو اليزيد فقد قامت في نهاية الحلقة برفض العودة الي المنزل مع زوجها، وطلبت منه الطلاق.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.



‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.