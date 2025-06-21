نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها.. و الجمهور:كل سنة و انتي بتصغري

أحتفلت الفنانة نيرمين الفقي بعيد ميلادها بصورة مع التورتة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ولاقت الصورة تفاعلا من المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: كل سنه و انتي بتصغري، ملكة، قمر ،تدوم الضحكة والسعادة،كل سنة و انتي جميلة.

آخر أعمال نرمين الفقي



كانت قد شاركت الفنانة نرمين الفقي، بمسلسل بعد النهاية، مع كل من ريهام سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد رفعت، صبري عبد المنعم، كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، ومع كل من أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، محمود عمرو ياسين.