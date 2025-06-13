بصحبة كلبها.. نيرمين الفقي تثير الجدل في أحدث ظهور

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيرمين الفقي في أحدث ظهور

خطفت نيرمين الفقي الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون البنفسجي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نيرمين الفقي حذاء رياضي مسطح، وتزينت ببعض الإكسسوارت العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت نيرمين الفقي بخصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.