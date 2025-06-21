سيد صادق يوجه رسالة للزعيم عادل إمام .. ماذا قال؟ | خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال سيد صادق في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: “ العمل مع الزعيم عادل إمام كان مميزا و جميلا ، عادل إمام كوميدان في التمثيل و الحقيقة و انسان و فنان جميل ، ربنا يعطيه الصحة يارب".

و أضاف سيد صادق: “ كان الزعيم عادل إمام بيحب الشغل معايا و بيرشحني في أعمال كثيرة”.



يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة و لقب بشرير السينما و الدراما المصرية .