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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حلم أصبح حقيقة دامغة| العاصمة الإدارية محطة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والعالمية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

 سعت القيادة السياسية إلى أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة شاملة للأنشطة والمرافق كافة، والتي تعد أول مدينة ذكية تكنولوجية يتم تأسيسها ضمن رؤية مصر 2030، بحيث تشكل جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان سياسي واقتصادي وثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة، ولكي تساعد على توفير فرص عمل عديدة للشباب.

العاصمة الإدارية فتحت شهية للمستثمرين

وفي هذا الصدد، تعد العاصمة الإدارية الجديدة حلم أصبح حقيقة دامغة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، والنموذج الأبرز في المنظومة الذكية المتكاملة التي تبنتها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية، والتي من شأنها أن تضع مصر على خريطة االستثمارات العالمية ومحطة رئيسية لاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية والمحلية في ظل وجود بنية تحتية حديثة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين المتنوعة.

من جانبه قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن العاصمة الإدارية فتحت شهية المستثمرين الراغبين لتنويع محفظة استثماراتهم خاصة أنها من أكثر المشروعات طموحًا منذ اللبنة الأولي لها سواء في عملية التخطيط والموقع والرؤي الاستثمارية والمشروعات وأيضًا الخاصة بالنقل الذكي والحديث وأنظمة الأمان التي تتميز بها.

وتابع: "العاصمة الإدارية الجديدة كانت شاهدة على بداية الولاية الرئاسية الجديدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مراسم تنصيب تعد الأولي من نوعها في العصر الحديث، بدأت بزيارة مجلس النواب وساحة الشعب لرفع علم مصر فوق أراضيها، ليعلن للعالم أجمع أن هذا المشروع عالمي ببصمة مصرية، كما تمنح الاقتصاد المصري قيمة مضافة، حيث يفتح أبواب واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يتم اتاحتها".

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، ومن المتوقع أن ينمو هذا المشروع البنائي الضخم من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.

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ومن جانبه، ذكر المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن سعر متر الأرض بالمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية يتراوح بين 5.5 إلى 6آلاف جنيه للأنشطة العمرانية، ويصل لنحو 60 ألف جنيه للأبراج، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تخصيصه خلال 18 شهرًا يتخطى الـ 100 فدان لمجموعة من الأنشطة.

تصميم عقاري مستوحي من أوروبا

وأكد أن الشركة انتهت من إسناد تخطيط المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية بإجمالي مساحة 40 ألف فدان، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات المتكاملة للمرحلة الأولي مع الاهتمام بالمشروعات التكنولوجية والفندقية وكذلك اللوجستية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها في مرافق تلك المرحلة تقدر بنحو 250 مليار جنيه تقريبًا تنفذ ما بني 7-5 سنوات. 

واهتم القائمون على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل العاصمة مدينة خضراء ينتشر بها الحدائق والأشجار، هذا بجانب بعض المميزات الأخرى بالعاصمة؛ ألا وهي:

  • فخامة التصميم المعماري المستوحى من التصميمات الأوروبية العالمية.
  • البحيرات الصناعية.
  • نظام لتوليد الكهرباء في حالة انقطاعها.
  • سهولة إتمام المعاملات الحكومية؛ نظرًا لنظام الهيئات الحكومية الجديد بالعاصمة.
  • اتساع الشوارع
  • سهولة التنقل منها وإليها

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رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء التخطيط للمرحلة الثانية .. فيديو

والجدير بالذكر، أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة للفنون والثقافة على مساحة 127 فدانًا بداخلها دار للأوبرا ومسرح للموسيقى، كما تضم أول مركز سيطرة وتحكم أمني وخدمات السلامة العامة عن طريق 6 آلاف كاميرا في المدينة، وسيتم ربط العاصمة بخط سكك حديدية جديد مع كل شبكات السكك الحديدية في الجمهورية، وكذلك ربط مشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق القطار الكهربائي وإنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كم، كما تضم أعلى برج في إفريقيا بطول 345 مترًا ويتكون من 120 طابقًا، ويتضمن فندقًا عالميًا ووحدات سكنية ومهبطًا للطائرات الهليكوبتر.

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