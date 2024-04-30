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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس وزراء بيلاروسيا يزور العاصمة الإدارية الجديدة ويثني على الجهود المبذولة 

صدى البلد

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية السيد رومان جولوفشينكو، رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له في مستهل زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على أهم التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية مع زيارة أبرز معالمها، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس وزراء بيلاروسيا للقاهرة بمناسبة افتتاح منتدى الأعمال البيلاروسي المصري بالقاهرة يوم 30 إبريل الجاري.
من جهته رحب المهندس خالد عباس، بالسيد رومان جولوفشينكو حيث صرح قائلاً "سعيد باستقبال السيد رئيس وزراء بيلا روسيا في العاصمة الإدارية الجديدة وهي فرصة جيدة لاطلاعه على المشروع وما تم فيه من إنجازات، كما أشار الي ان هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر وبيلاروسيا وتشير إلى التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات الثنائية ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها في السنوات القادمة".
وفي سياق الزيارة التي تمت استمع رئيس وزراء بيلاروسيا لشرح من المهندس خالد عباس حول آخر تطورات العاصمة الإدارية الجديدة كما أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال قائلًا: "سعدت بزيارتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تعد هذه الزيارة فرصة جيدة للتعرف على هذا المشروع الضخم كما أثنى على الجهود التي تبذلها مصر في بناء مشاريع ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ونتطلع الي التعاون في مجالات متعددة بما في ذلك التنمية العمرانية والبنية التحتية."
هذا وقد قام السيد رومان جولوفشينكو والوفد المرافق له بجولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة شملت منطقة الاعمال المركزية التي تضم البرج الايقوني وهو المبني الاعلى ارتفاعا في القارة الافريقية كما قام ايضاً بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

شركة العاصمة الإدارية بيلاروسيا بيلا روسيا مصر وبيلاروسيا

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