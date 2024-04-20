رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء التخطيط للمرحلة الثانية .. فيديو

قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية قاربت على الانتهاء.

أضاف خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "بدأنا في التخطيط للمرحلة الثانية وغير وارد انضمامنا لهيئة المجتمعات".

أشار خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية،: "تم تخصيص وحدات سكنية لعدد من كبار المسئولين والموظفين والوزراء وجاري تسليمهم الوحدات لتركيب العدادات"، لافتا: "لدينا زيادة يوميا في عدد السكان".

أوضح أنه جار التخطيط للمرحلة الثانية، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة لا تتبع وزارة الإسكان، متابعا أنه تم تركيب نحو 6 آلاف عداد كهرباء، متوقعا أنه بنهاية الجاري سيصل عدد العائلات المقيمة بالعاصمة الإدارية إلى 10 آلاف أسرة.