رئيس جهاز العاصمة الإدارية: فكرة البرج الأيقوني مستوحاة من المسلة الفرعونية

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن التصميم الخاص بمنطقة المال والأعمال مبهر جدا، مشيرا إلى أن البرج الأيقوني فكرته مستوحاة من فكرة المسلة المصرية الفرعونية، ولكن على الطراز الحديث.

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك مجموعة الأبراج الإدارية، منهم البرجين وهما توأم ومربوطين بكوبري الإتصال، وهو من بعض العلامات الفارقة المميزة في التصميم.

وتابع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك مفتاح الحياة الفرعوني، وهو موجود فى الممرات الرابطة بين البرج الأيقوني والممر الشرفي.