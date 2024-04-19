العاصمة الإدارية : لجنة من مجلس الوزراء لجذب المستثمرين بمنطقة المال والأعمال

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع منطقة الأبراج أحد أهم المشروعات داخل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه مقام على مساحة 140 فدان وهو عبارة عن 20 برج بأنشطة متنوعة.

وأضاف الشربيني، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء لجذب المستثمرين للتواجد بمنطقة المال والأعمال.

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع النهر الأخضر من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة الإدارية، ويعتبر أحد أهم المشروعات في الشرق الأوسط، لأنه مشروع فريد جدا، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن تجمع من الحدائق المركزية المختلفة، بمساحة تقدر بحوالي 750 فدانا بمرحلته الأولى، وسيصل إلى 10 كم طول بحوالي 3 آلاف فدان مساحة إجمالية.