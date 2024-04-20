العاصمة الإدارية : إدارة الدولة المصرية بالكامل من هنا قريبا .. فيديو

كشف خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، آخر الاستعدادات لعقد أولى جلسات مجلس النواب بالمقر الجديد.

وقال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "العاصمة دائما جاهزة لأي شيء"، موضحا: "مجلس النواب جاهزة لعقد أول جلسة عامة في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف: "الدولة المصرية قريبا ستدار بالكامل من العاصمة الإدارية"، موضحا: "الوزارات بالكامل انتقلت إلى العاصمة الإدارية، وتستقبل العاصمة يوميا 50 ألف موظف".

وأشار خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية،: "قريبا جدا ستنتقل مؤسسة الرئاسة بالكامل بكل أجهزتها، ومجلس الشيوخ للعمل من العاصمة الإدارية بعد الانتهاء من بعض الأعمال".

واسترسل خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية،: "تم تخصيص وحدات سكنية لعدد من كبار المسئولين والموظفين والوزراء وجاري تسليمهم الوحدات لتركيب العدادات"، لافتا: "لدينا زيادة يوميا في عدد السكان".

